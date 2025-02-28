Акулы разорвали российского туриста, его друг утонул

На Филиппинах в популярном месте отдыха акулы разорвали российского туриста, а другой гражданин РФ утонул. Инцидент произошел после того, как на острове Теркс и Кайкос акула откусила туристке руки.

Как пишет Daily Star, в четверг, 27 февраля, вблизи острова Верде, рядом с городом Пуэрто-Галера, четверо туристов и инструктор должны были погрузиться в популярное среди любителей дайвинга место. Как только люди спустились в воду, их уже отнесло сильным подводным течением. Местная береговая охрана, патрулирующая этот район, сообщила, что двум российским туристам удалось спастись и вернуться на лодку вместе с инструктором, но двое других пропали без вести.

Инструкторы и водолазы приступили к поискам и через час нашли мужчин. 39-летнего Максима Мелехова обнаружили без сознания, его доставили в больницу, но спасти не удалось. Второго пропавшего – 29-летнего Илью Перегудина – разорвали акулы, водолазы нашли его уже без руки, но смогли вытащить тело на сушу.

Водолазы, работающие в этом районе уже много лет, предположили, что инцидент не был неожиданным. Говорят, что воды у острова Верде очень опасны, поскольку несколько разных факторов создают идеальный шторм. Сильное течение с большой силой затягивает человека на глубину, а спасательные буи разрывают в руках от давления. После того как человек опускается на 15-20 метров, преодолеть течение такой силы уже невозможно из-за того, что водолаз имеет до 20 кг амуниции. Кроме того, в этом районе присутствуют акулы, представляющие большую угрозу для туристов.

На Филиппинах водится много видов акул, в частности, китовые акулы, акулы-молоты, черные рифовые акулы и мегаротовые акулы.

Напомним, в 2024 году во всем мире произошло 47 неспровоцированных нападений акул на людей. Известно, сколько людей погибло.

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