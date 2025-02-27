Мужчина изнасиловал осьминога: чем это закончилось

В Великобритании мужчина оказался в центре скандала, связанного с сексуальным насилием над осьминогом, после того, как у него обнаружили множество непристойных видеозаписей.

Об этом пишет Hereford Times.

На видео были задействованы разные животные, в том числе осьминог, потенциально змея или угорь, рыба, лошадь, собака и свинья. В январе в этом году 41-летний Джеймс Дин предстал перед магистратским судом Херефорда и признал себя виновным в совершении четырех преступлений.

Дин признал себя виновным по трем пунктам обвинения в хранении порнографических изображений экстремального характера. Кроме того, Дин признал себя виновным по одному пункту обвинения в угрожающих, оскорбительных или нецензурных словах или поведении, повлекшем преследование, тревогу или страдание, когда он предстал перед магистратом.

Дин получил общественное предписание после того, как у него было найдено 16 незаконных видео и изображений, а также видео с животными, демонстрирующими сексуальные действия.

Одно из порнографических видео, найденных у мужчины, было настолько ужасным, что было описано как демонстрирующее действие, которое "угрожает жизни человека".

Ему было выдано предписание о предотвращении сексуального вреда до 2030 года. Это запрещает ему использовать, владеть или иметь контроль над любым устройством, способным получить доступ к Интернету или передавать цифровую информацию через загружаемые приложения, если оно не сохранит свою Интернет-историю и не уведомит об этом полицию.

Он также должен иметь возможность показать свою историю полиции, если это потребуется. Дину также запрещено вмешиваться или обходить нормальную работу любого установленного программного обеспечения для мониторинга компьютера, использовать или активировать программное обеспечение, которое не позволяет компьютеру сохранять историю использования Интернета, использовать какое-либо облачное хранилище, обладать устройством, способным создавать цифровое изображение, устанавливать шифрование, устанавливать программное обеспечение "Хранилище" или распоряжаться устройством с доступом к Интернету, которое находится в его собственности, без предварительного получения разрешения.

Магистратский суд Херефорда арестовал его 10 июня в 2024 году. В следующем месяце он, как утверждается, оскорбил на расовой почве офицера полиции. Его обвиняют в использовании угрожающих, оскорбительных или нецензурных слов или поведения с целью повлечь за собой преследование, тревогу или страдания, что, как утверждается, имело расовую почву.

Напомним, суд оправдал мужчину за изнасилование во сне. Во время заседания обвиняемый отметил, что у него произошел эпизод психологического расстройства в момент совершения преступления.

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