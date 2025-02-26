В США разоблачили банду трансгендеров-веганов, подозреваемых в серии убийств

Члены этой группы, среди которых значительная часть транс-женщин, имеют анархистские взгляды, придерживаются строгой веганской диеты и выступают против традиционного разделения общества на мужчин и женщин.

Американская полиция задержала трех членов радикальной трансгендерной веганской группы, известной как "зизианы", связываемых по меньшей мере с шестью смертями, в том числе с убийством пограничного агента в Вермонте.

Об этом пишет The New York Times.

Арестованы стали 34-летний Джек ЛаСота (лидер группировки), 32-летняя Мишель Зайко и 26-летний Даниэль Бланк.

Члены этой группы, среди которых значительная часть транс-женщин, имеют анархистские взгляды, придерживаются строгой веганской диеты и выступают против традиционного разделения общества на мужчин и женщин. Многие из них работали в сфере ИТ, а некоторые, вероятно, были сотрудниками NASA и Google.

Обвинения и преступления "зизианов"

Одно из самых громких преступлений группы – убийство 44-летнего агента пограничной службы США Дэвида Маланда. 20 января 2025 года он погиб недалеко от канадской границы во время перестрелки между полицией и двумя членами группы — Терезой Янгблут и Феликсом Баукхолтом. Нападавшие первыми открыли огонь по правоохранителям. Баукхолт был застрелен на месте, а Янгблут арестован.

Также следователи подозревают "зизианов" в причастности к жестокому нападению на арендодателя Кертиса Линда в 2022 году. После конфликта из-за неуплаты аренды Линда избили, пронзили грудь мечом и ранили в глаза, в результате чего он потерял зрение. Защищаясь, мужчина застрелил одну из нападающих — 31-летнюю Эмму Борханиан, близкую к лидеру группы ЛаСоты.

Еще один загадочный случай произошел в январе 2023 года, когда родители Мишель Зайко были найдены застреленными в собственном доме. Тогда ЛаСоту арестовали за препятствие правосудию, но обвинения ему не предъявлены. Зайко также допрашивали, однако со временем отпустили.

Последней каплей для следствия стало убийство Кертиса Линда в 2025 году, который должен был свидетельствовать против группы в суде. Это привлекло внимание прокуратуры, и уже 17 февраля полиция задержала троих "зизианов" по подозрению в организации нападения и незаконном владении оружием.

Суд и реакция ЛаСоты

На судебном заседании ЛаСота заявил, что "не сделал ничего плохого" и пожаловался на отсутствие веганской пищи в тюрьме, заявив, что может "умереть от голода".

Однако судья отказал в освобождении под залог, аргументируя это высоким риском побега и угрозой для общества.

Напомним, что американский беглец, известный по прозвищу "Эль Дьябло", пойман в Мексике, где он работал полицейским. Антонио Риано, которому уже исполнилось 72 года, разыскивался по обвинению в убийстве, совершенном в пригороде Цинциннати, штат Огайо, в декабре 2004 года.