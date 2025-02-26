Военная помощь Украине от США: что будет дальше при администрации Трампа

Администрация Дональда Трампа не будет принимать новые пакеты военной помощи Украине, однако программы, запущенные еще при президентстве Джо Байдена, продолжат действовать.

Об этом заявил аналитик Defense Express Сергей Згурец в эфире Эспрессо.

По его словам, американские аналитики пришли к выводу, что экономическая стоимость помощи США была завышена вдвое.

Эти показатели важны, когда американская сторона, в частности Трамп, преувеличивает поддержку Украины. Это вызывает критику со стороны европейских партнеров, отмечающих, что за прошлый год военная помощь США была на несколько миллиардов долларов больше европейской”, – пояснил Згурец.

Стоимость вооружения и американский бюджет Эксперт отметил, что некоторые виды оружия, передаваемые Украине, были переоценены в цене.

Например, ракеты для систем Patriot стоят более $4 млн за единицу. В то же время, техника, переданная из резервов Минобороны США, учитывалась по ценам списанного вооружения, но иногда с завышенными показателями для американского бюджета”, – рассказал Згурец.

Позже эти расчеты скорректировали, что позволило создать финансовый резерв более $4 млрд для дальнейшей поддержки Украины. Однако Дональд Трамп не придает этому особого значения.

Новых пакетов помощи от администрации Трампа ждать не стоит, отмечает Згурец. Однако программы, принятые при Байдене, будут реализованы.

"Украина должна искать новые форматы сотрудничества с Европой, поскольку именно европейские страны должны больше инвестировать в оборонные программы", – добавил эксперт.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что сейчас самое время объединить усилия для достижения важных результатов в рамках переговоров по завершению войны.

Читайте также: