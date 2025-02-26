Трамп ответил, будет ли в дальнейшем оказывать помощь Украине

Также Трамп ответил на вопросы о гарантиях безопасности.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что страны Европы будут в дальнейшем в значительной степени отвечать за предоставление помощи Украине для защиты от российских агрессоров, в том числе это касается средств противовоздушной обороны.

Об этом информирует Sky News.

Во время разговора с журналистами у Трампа спросили, намерен ли он в дальнейшем оказывать помощь Украине в частности в рамках соглашения о земельных ископаемых.

В ответ президент США заявил, что "Европа будет в значительной степени ответственна за это".

На вопрос по поводу обращения президента Франции Эмманюэля Макрона, который просил об американской поддержке в сфере обеспечения гарантий безопасности Украины, Трамп ответил, что "переговоры продолжаются".

"Я не думаю, что это (безопасные гарантии для Украины, — ред.) будет проблемой, многие хотят к этому приобщиться. Я говорил с Россией, кажется, для них это не проблема, я думаю, они это понимают", — заявил президент США.

Кроме того, он заявил, что у него были "очень хорошие разговоры" с Украиной и РФ.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что российская агрессия против Украины закончится после того, как будет заключено мирное соглашение с Москвой, и это произойдет быстро.

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский поедет в Трамп подписывать соглашение о полезных ископаемых.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.