Трамп відповів, чи надаватиме надалі допомогу Україні

Також Трамп відповів на питання щодо гарантій безпеки.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що країни Європи будуть надалі значною мірою відповідати за надання допомоги Україні для захисту від російських агресорів, в тому числі це стосується засобів протиповітряної оборони.
Про це інформує Sky News.
Під час розмови з журналістами у Трампа запитали, чи має він намір надалі надавати допомогу Україні зокрема в рамах угоди про земельні копалини.
У відповідь президент США заявив, шо "Європа буде значною мірою відповідальна за це".
На питання щодо звернення президента Франції Емманюеля Макрона, який просив про американську підтримку у сфері забезпечення гарантій безпеки Україні, Трамп відповів, що "переговори тривають".
"Я не думаю, що це (безпекові гарантії для України, - ред.) буде проблемою, багато хто хоче до цього долучитись. Я говорив із Росією, здається, для них це не є проблемою, я думаю, вони це розуміють", - заявив президент США.
Крім того, він заявив, що у нього були "дуже хороші розмови" з Україною та РФ.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що російська агресія проти України закінчиться після того, як буде укладена мирна угода з Москвою і це станеться швидко.
Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський поїде до Трампа підписувати угоду про корисні копалини.
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