Трамп відповів, чи надаватиме надалі допомогу Україні

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що країни Європи будуть надалі значною мірою відповідати за надання допомоги Україні для захисту від російських агресорів, в тому числі це стосується засобів протиповітряної оборони.

Про це інформує Sky News.

Під час розмови з журналістами у Трампа запитали, чи має він намір надалі надавати допомогу Україні зокрема в рамах угоди про земельні копалини.

У відповідь президент США заявив, шо "Європа буде значною мірою відповідальна за це".

На питання щодо звернення президента Франції Емманюеля Макрона, який просив про американську підтримку у сфері забезпечення гарантій безпеки Україні, Трамп відповів, що "переговори тривають".

"Я не думаю, що це (безпекові гарантії для України, - ред.) буде проблемою, багато хто хоче до цього долучитись. Я говорив із Росією, здається, для них це не є проблемою, я думаю, вони це розуміють", - заявив президент США.

Крім того, він заявив, що у нього були "дуже хороші розмови" з Україною та РФ.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що російська агресія проти України закінчиться після того, як буде укладена мирна угода з Москвою і це станеться швидко.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський поїде до Трампа підписувати угоду про корисні копалини.

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