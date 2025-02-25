Зеленський поїде до Трампа підписувати угоду про корисні копалини – FT

Візит може відбутися найближчими тижнями чи навіть днями.

Після погодження угоди про корисні копалини між Україною та США, президент Володимир Зеленський відвідає Вашингтон, щоб разом з американським президентом Дональдом Трампом підписати документ.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на українських чиновників, імена ких не називаються.

За словами співрозмовників видання, угоду схвалили міністри юстиції, економіки та закордонних справ. Вони також повідомили, що візит Зеленського до Білого дому для церемонії підписання угоди з Трампом може відбутися найближчими тижнями.

"Це буде можливість для президента обговорити загальну картину. А потім після цього ми зможемо думати про наступні кроки", – сказав один з чиновників.

За інформацією AFP, підписання угоди про корисні копалини між США та Україною може відбутися у Вашингтоні вже у п'ятницю, 28 лютого.

"На цей час ми розглядаємо можливість візиту до Вашингтона у п'ятницю для підписання угоди", — розповів анонімний український чиновник.

Нагадаємо, Україна та США попередньо затвердили угоду про корисні копалини. Документ мають підписати міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та держсекретар США Марко Рубіо. Згідно із ним, США та Україна створять Інвестиційний фонд реконструкції.

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