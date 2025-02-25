Дуда сказав, чи має Трамп план щодо переговорів з Росією

Президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявив, що в американського лідера є план переговорів з Росією для врегулювання війни в Україні.

Про це президент Польщі сказав у інтерв’ю Polsat News, тези з якого навела канцелярія глави держави.

За словами Дуди, що під час розмови наодинці Трамп сказав, що він повинен зупинити війну в Україні та вбивства людей.

"Путін не може ігнорувати те, що говорить йому Дональд Трамп, тому що він викликає у нього повагу. Потенціал США набагато більший, ніж у Росії. Я переконаний, що у президента Трампа є план", – висловився польський лідер.

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Він вважає США надійним союзником. Як зауважив Дуда, історія показує, що Сполучені Штати здатні вирішити будь-який конфлікт.

Президент Польщі також повідомив, що попередив свого американського колегу щодо особливостей переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Я сказав президенту Трампу, що це складні переговори, всі знають, що Путін не звичайний політик, він офіцер КДБ, офіцер російських спецслужб – освічений, підготовлений, зі спеціальними навичками, і треба бути обережним у розмові з ним", – розповів Дуда.

До слова, напередодні Трамп запевнив, що війна в Україні може закінчитися незабаром – протягом кількох тижнів.