Миру без США не буде: Дуда закликав Зеленського заспокоїтись

Польський президент вважає, що підтримка США є ключовою умовою для завершення війни в Україні.

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що всі дії американського лідера Дональда Трампа спрямовані на досягнення глобальної стабільності та миру. Тому президентові України Володимиру Зеленському варто продовжувати співпрацювати з ним – "спокійно та конструктивно".

Про це Дуда написав на своїй сторінці в соціальній мережі X.

"Кілька хвилин тому президент України Володимир Зеленський зателефонував мені. У нас відбулася відверта розмова слідами нещодавніх зустрічей з генералом Келлогом та інших подій", – повідомив президент Польщі.

Він додав, що у Варшаві "послідовно вважають", що зупинити кровопролитну війну та досягти довготривалого миру в Україні можливо лише за умови міцної підтримки Сполучених Штатів.

"З цієї причини я запропонував президентові Зеленському залишатися відданим курсу на спокійну та конструктивну співпрацю з Дональдом Трампом. Я вірю, що добра воля і чесність є основою переговорної стратегії США. Я не сумніваюся, що президент Трамп керується глибоким почуттям відповідальності за глобальну стабільність і мир", – наголосив польський президент.

Нагадаємо, американський президент відзначився новими скандальними заявами. Трамп заявив, що не бачить сенсу в участі українського президента в мирних переговорах.

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