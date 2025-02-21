Мира без США не будет: Дуда призвал Зеленского успокоиться

Президент Польши Анджей Дуда считает, что все действия американского лидера Дональда Трампа направлены на достижение глобальной стабильности и мира. Поэтому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует продолжать сотрудничать с ним – "спокойно и конструктивно".

Об этом Дуда написал на своей странице в социальной сети X.

"Несколько минут назад президент Украины Владимир Зеленский позвонил мне. У нас состоялся откровенный разговор по следам недавних встреч с генералом Келлоггом и других событий", – сообщил президент Польши.

Он добавил, что в Варшаве "последовательно считают", что остановить кровопролитную войну и достичь долговременного мира в Украине возможно только при условии мощной поддержки Соединенных Штатов.

"По этой причине я предложил президенту Зеленскому оставаться преданным курсу на спокойное и конструктивное сотрудничество с Дональдом Трампом. Я верю, что добрая воля и честность являются основой переговорной стратегии США. Я не сомневаюсь, что президент Трамп руководствуется глубоким чувством ответственности за глобальную стабильность и мир".

Напомним, американский президент отметился новыми скандальными заявлениями. Трамп заявил, что не видит смысла в участии украинского президента в мирных переговорах.

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