Що буде, якщо щодня їсти лише рис: німецький лікар провів шестимісячний експеримент — чим закінчилося

Автор рисової монодієти вважав, що завдяки цьому продукту можна вилікувати безліч захворювань. Чи це дійсно так?

Ще 1975 року були опубліковані результати шестимісячного експерименту, який проводив німецький лікар Волтер Кемпнер. Ним була розроблена система дієтичного харчування, яка базувалася на вживанні рису. Така монодієта допомогла покращити стан здоров'я і схуднути 106 учасникам дослідження. Всі вони до цього мали різну ступінь ожиріння, ниркову недостатність та гіпертонію. Але чи дійсно можна скинути зайву вагу, якщо їсти лише рис? Чи не шкідлива така монодієта?

Чи можна постійно їсти рис: суть рисової монодієти

Система харчування на основі рису від Волтера Кемпнера складалася з двох частин:

На перший сніданок учасники експерименту пили 250 мл компоту із фруктів чи сухофруктів, на другий, обід та вечерю — вживали порцію рису без солі та олії. В раціон могли додавати невелику кількість фруктів і нежирного м'яса. Але основою завжди залишався рис (бурий, білий або інші види). При цьому калорійність була дуже низькою і становила трохи більше 1000 калорій. 95% від харчування займали вуглеводи. Під час дієти всі учасники експерименту повинні були виконувати фізичні вправи.

За цей час чоловіки в середньому втратили приблизно 70 кг (до експерименту "середня вага" становила 160 кг), а жінки — 71 кг (до експерименту "середня вага" становила 130 кг). У всіх учасників помітно стабілізувався артеріальний тиск, нормалізувався рівень глюкози, тригліцеридів та сечової кислоти.

Чим корисний рис

Чи можна постійно їсти рис / Фото: Unsplash

Нешліфований рис є природнім джерелом амінокислот, складних вуглеводів, мікроелементів та вітамінів. Рис містить, зокрема:

каротин;

фосфор;

залізо;

калій;

кальцій;

цинк;

мідь;

марганець;

йод;

селен;

вітамін Е;

вітамін РР;

вітаміни групи В.

Додатково наш організм дуже легко засвоює рис. Цей продукт обволікає стінки кишківника, покращуючи травлення, виводячи з організму токсини, солі, шлаки. Існує чимало видів рисової крупи, але особливою користю для жіночого організму відрізняється дикий рис, який допомагає покращити стан шкіри, зміцнити нігті та волосся, підтримати у нормі гормональний стан.

Дуже корисним нутриціологи називають нешліфований рис (дикий, бурий, коричневий, чорний). Його можна додавати до раціону за різних дієт. В білому шліфованому рисі набагато менше корисних речовин, а ще він має високий глікемічний індекс.

Що буде, якщо щодня їсти рис

Не варто довгий час дотримуватися рисової монодієти, якщо ви не хочете нашкодити своєму організму. Адже вона, як і будь-яка інша, не може забезпечити вас всіма необхідними для здоров'я поживними речовинами. Фактично, за такого харчування, людина голодує. Тому всього лише за тиждень рисової монодієти можна скинути кілька зайвих кілограмів. Відбувається це за рахунок зменшення добової калорійності.

Однак, варто зазначити, що харчування одним лише білим рисом може спричинити серйозні проблеми:

Відсутність у раціоні вітаміну В1 — в білому рисі (а також в хлібі з пшеничного борошна) немає тіаміну, що веде до порушення обмінних процесів, розвивається авітаміноз. Метаболічні розлади — через нестачу білка вітаміни не відносяться до тканин, тому не вступають в хімічні реакції. Формується м'язова атрофія, руйнується кісткова тканина і слабшають суглоби.

Через дефіцит вітаміну В1 розвиваються і інші серйозні проблеми. Зокрема, зменшується активність певних ферментів, а тому в організмі відбувається накопичення молочної кислоти, яка може уражати головний мозок. Також знижується скорочувальна здатність серцевого м'яза, порушується серцевий ритм та збільшуються розміри серця. Через нестачу білка слабшає імунітет. А великий дефіцит вітаміну В1 призводить до розвитку хвороби бері-бері (поліневриту). Людина постійно ослаблена, непритомніє і відчуває запаморочення.

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