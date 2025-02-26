У Кропивницькому пролунали чотири вибухи - ЗМІ

У місті та області наразі оголошена повітряна тривога.
У Кропивницькому в ніч проти 26 лютого пролунало чотири вибухи.
Про це інформує Суспільне з посиланням на власних кореспондентів.
У повідомленні місцевих журналістів вказується, що вибухи почали лунати після першої години ночі.
"Четвертий вибух упродовж 20 хвилин чути у Кропивницькому", - йдеться у повідомленні.
У місті та області наразі оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників.
Раніше повідомлялося, що у Харкові в ніч проти 26 лютого пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що внаслідок удару ворожого дрона у передмісті столиці вщент вигорів будинок.
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