У Кропивницькому пролунали чотири вибухи - ЗМІ

У місті та області наразі оголошена повітряна тривога.

У Кропивницькому в ніч проти 26 лютого пролунало чотири вибухи.

Про це інформує Суспільне з посиланням на власних кореспондентів.

У повідомленні місцевих журналістів вказується, що вибухи почали лунати після першої години ночі.

"Четвертий вибух упродовж 20 хвилин чути у Кропивницькому", - йдеться у повідомленні.

У місті та області наразі оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників.

Раніше повідомлялося, що у Харкові в ніч проти 26 лютого пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що внаслідок удару ворожого дрона у передмісті столиці вщент вигорів будинок.

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