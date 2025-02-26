Ворожі безпілотники атакують Україні: куди прямують цілі

Україну в ніч проти 26 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.

"Шахеди"на півночі Київщини курсом на південно-західний напрямок.

"Шахеди" на Чернігівщині курсом на захід.

БпЛА на Полтавщині. Курсом на захід.

БпЛА в Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській області! Курсом північно-західним.

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару ворожого дрона у передмісті столиці вщент вигорів будинок.

Ми раніше інформували, що у Києві та низці областей пролунала повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників.

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