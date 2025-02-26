Вражеские беспилотники атакуют Украину: куда направляются цели

Украину в ночь на 26 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.

"Шахеды" на севере Киевской области курсом на юго-западное направление.

"Шахеды" в Черниговской области курсом на запад.

БПЛА в Полтавской области. Курсом на мероприятие.

БПЛА в Николаевской, Херсонской и Кировоградской области! Курсом северо-западным.

Ранее сообщалось, что в результате удара вражеского дрона в пригороде столицы дотла выгорел дом.

Мы ранее информировали, что в Киеве и ряде областей раздалась воздушная тревога из-за угрозы враждебных беспилотников.

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