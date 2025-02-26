Вражеские беспилотники атакуют Украину: куда направляются цели

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 26 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.
- "Шахеды" на севере Киевской области курсом на юго-западное направление.
- "Шахеды" в Черниговской области курсом на запад.
- БПЛА в Полтавской области. Курсом на мероприятие.
- БПЛА в Николаевской, Херсонской и Кировоградской области! Курсом северо-западным.
Ранее сообщалось, что в результате удара вражеского дрона в пригороде столицы дотла выгорел дом.
Мы ранее информировали, что в Киеве и ряде областей раздалась воздушная тревога из-за угрозы враждебных беспилотников.
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