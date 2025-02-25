Зеленский сообщил о разговоре с Макроном: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во вторник, 25 февраля, у него состоялся конструктивный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале гаранта.

"Эммануэль проинформировал меня о результатах своего визита в США и встрече с Президентом Трампом. Я поделился деталями вчерашней встречи с лидерами Северо-Балтийских стран в Киеве. Для достижения справедливого мира нужен голос каждой страны в нашей части мира. Мы работаем над формированием общей позиции и надежных гарантий безопасности", — говорится в сообщении.

Владимир Зеленский добавил, что они с президентом Франции скоординировали планы и "будущие контакты в разных форматах". Главная цель совместной работы лидеров государств – достичь мира, который "должен обеспечить защиту от российской агрессии для будущих поколений в Украине и всей Европе".

Напомним, Макрон дал публичный отпор Трампу. Накануне они встречались в Белом доме, и в той части их переговоров, к которой были допущены журналисты, Макрон назвал Россию агрессором, отрицая, что Соединенные Штаты предоставили Украине больше помощи, чем ЕС, заявил, что за агрессию должен платить агрессор, а не жертва, и что любое мирное соглашение, не подкрепленное гарантиями, завершится новым нападением.

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