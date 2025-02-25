С акцентом на откровенном декольте: актриса Джессика Уильямс в золотом платье с пайетками предстала на премии

35-летняя Джессика Уильямс в наряде от бренда Rodarte появилась на красной дорожке.
Американская актриса Джессика Уильямс посетила церемонию вручения наград Гильдии киноактеров США (SAG Awards) в Лос-Анджелесе.
Для своего появления она выбрала эффектный вечерний образ. На ней было золотое платье макси от бренда Rodarte с пайетками, американской проймой и халтером. Но главный акцент в ее аутфите был на откровенном декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее соблазнительную грудь.
Лук Джесс дополнила черным клатчем, расшитым черными камнями и блестками, и остроносыми туфлями на шпильках.
Уильямс заплела волосы в косички и сделала на макушке небольшой хвост. В ушах у нее были лаконичные серьги, а на руках – бриллиантовые кольца.
Напомним, Джессика Уильямс на гала-вечер Academy Museum Gala в Лос-Анджелесе надела пышное платье от бренда Christian Siriano с сексуальным декольте.
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