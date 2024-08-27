11 фактов о сновидениях

Что вы знаете о своих снах или помните их, видите цветные или черно-белые. Эта часть работы нашего мозга чрезвычайно потаенна и, возможно, скрывает в себе больше, чем кажется на первый взгляд.

Многие считают, что во время сна наш мозг выключается, как переключатель света. Однако это представление ошибочно. Напротив, во время сна наш мозг продолжает активно работать, пытаясь расшифровать этот загадочный мир и именно в это время мы видим сны.

На странице Medium появилась интересная информация о снах и фактах, которых вы могли не знать раньше.

Много снов мы забываем

Сны видят все, малыши и взрослые. В сутки сны мы видим около 2 часов, а за всю жизнь в среднем это получается около 6 лет.

Однако 95% сновидений забываются, как только мы просыпаемся и в нашей памяти остается только 5%. Вспомните свой последний сон и представьте, как это мало и какое же безумие происходит в нашей голове.

Одно из возможных объяснений того, почему мы забываем большинство своих снов, может заключаться в том, что происходящие во время сна изменения в мозге не способствуют обработке и хранению информации, необходимой для формирования памяти.

Быстрый сон – момент, когда все происходит

Около 80% снов, мы видим во время быстрого сна, такие сны, как правило, самые яркие, так что именно их мы больше запоминаем. Быстрый сон проходит короткими эпизодами в течение ночи с интервалом от 90 до 120 минут.

Не все видят цветные сны

Оказывается, около 12% населения видят черно-белые сны. Обычно люди старшего поколения видят именно черно-белые сны, тогда как молодое поколение привыкло к цветным сновидениям.

Сон вас парализует

Во время быстрого сна большинство мышц парализуются, чтобы вы не могли проснуться. В сущности, поскольку моторные нейроны не стимулируются во время сна, ваше тело не может двигаться.

Все лица нам знакомы

Как бы безумно это ни звучало, но мозг не может придумать новое лицо, поэтому каждого, кого вы видите во сне, вы видели в жизни. Это объясняет тот факт, что во снах мы видим друзей и семью. Это потому, что сновидения происходят в подсознательной части нашего разума, которая не в состоянии создавать новые лица.

Странное – это нормально

Причина, почему ваши сны могут быть так странны, заключается в том, что часть мозга, отвечающая за понимание вещей, отключается во время сновидения

Поза сна имеет значение

На наши сны может оказывать непосредственное влияние положение тела, в котором вы спите. К примеру, вы, скорее всего, увидите сексуальное сновидение, когда будете спать лицом вниз.

Мужчины и женщины видят разные сны

Мужские сны содержат больше негативных эмоций и агрессии, а женские наоборот более положительные и приятные. Хотя женщинам кошмары снятся чаще мужчин.

Сны предсказывают будущее

Некоторые считают, что сны являются предвестниками возможных будущих событий. Зафиксировано много случаев, когда людям снились события, еще до того, как они произошли. Одним из самых известных случаев вещего сна была ситуация с Авраамом Линкольном, который сказал своей семье, что видел сон о том, как его убьют, за несколько недель до того, как это произошло.

Слепые люди видят сны

В ходе исследования со слепыми от рождения людьми было обнаружено, что они испытывают визуальные образы во время своих сновидений.

Вы можете контролировать собственные сны

Осознанное сновидение – это когда вы становитесь сознательным и осознаете, что находитесь во сне. Считается, что это сочетание сознания и быстрого сна, и в этот момент вы можете управлять снами.

Достоверно ученые не знают, почему или зачем мы видим сны, хотя человечество пытается это выяснить с самого начала времен. Мы знаем больше о Земле миллионы лет назад, чем о своем собственном уме.

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