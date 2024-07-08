11 фактів про сновидіння

Що ви знаєте про свої сни, чи пам’ятаєте їх, бачите кольорові чи чорно-білі. Ця частина роботи нашого мозку надзвичайно втаємничена і можливо приховує в собі більше, ніж здається на перший погляд.

Багато людей вважають, що під час сну наш мозок вимикається, наче перемикач світла. Проте це уявлення хибне. Навпаки, під час сну наш мозок продовжує активно працювати, намагаючись розшифрувати цей загадковий світ і саме в цей час ми бачимо сни.

На сторінці Medium з’явилася цікава інформація про сон і факти, яких ви могли не знати раніше.

Багато снів ми забуваємо

Сни бачать всі, малеча і дорослі. На добу сни ми бачимо близько 2 годин, а за все життя в середньому, це виходить близько 6 років.

Однак, 95 % сновидінь забуваються, як тільки ми прокидаємось і в нашій пам’яті залишається лише 5%. Згадайте свій останній сон і уявіть, як це мало і яке ж божевілля коїться в нашій голові.

Один з можливих пояснень того, чому ми забуваємо більшість своїх снів, може полягати в тому, що зміни в мозку, які відбуваються під час сну, не сприяють обробці та зберіганню інформації, необхідної для формування пам’яті.

Швидкий сон – момент, коли все відбувається

Близько 80% снів, ми бачимо під час швидкого сну, такі сни, як правило, найяскравіші, отже саме їх ми більше запам’ятовуємо. Швидкий сон відбувається короткими епізодами протягом ночі з інтервалом від 90 до 120 хвилин.

Не всі бачать кольорові сни

Виявляється, близько 12% населення бачать чорно-білі сни. Зазвичай люди старшого покоління бачать саме чорно-білі сни, тоді як молоде покоління звикло до кольорових снів.

Сон вас паралізує

Під час швидкого сну більшість м’язів паралізуються, щоб ви не могли прокинутися. По суті, оскільки моторні нейрони не стимулюються під час сну, ваше тіло не може рухатися.

Усі обличчя нам знайомі

Як би божевільно це не звучало, але мозок не може вигадати нове обличчя, тому кожного, кого ви бачите у сні, ви бачили у життя. Це пояснює той факт, шо у снах ми бачимо друзів та сім’ю. Це тому, що сновидіння відбуваються в підсвідомій частині нашого розуму, яка не в змозі створювати нові обличчя.

Дивне - це нормально

Причина, чому ваші сни можуть бути такими дивними, полягає в тому, що частина мозку, яка відповідає за розуміння речей, відключається під час сновидіння

Поза сну має значення

На наші сни може безпосередньо впливати положення тіла, в якому ви спите. Наприклад, ви, скоріш за все, побачите сексуально сновидіння, коли будете спати обличчям вниз.

Чоловіки та жінки бачать різні сни

Чоловічі сни містять більше негативних емоцій та агресії, а жіночі навпаки, більш позитивні та приємні. Хоча жінкам кошмари сняться частіше, ніж чоловікам.

Сни передбачають майбутнє

Дехто вважає, що сни є передвісниками можливих майбутніх подій. Зафіксовано багато випадків, коли людям снилися події, ще до того, як вона сталися. Одним з найвідоміших випадків віщого сну, була ситуація з Авраамом Лінкольном, який сказав своїй родині, що бачив сон про те, як його вб’ють, за кілька тижнів до того, як це сталося.

Сліпі люди бачать сни

Під час дослідження зі сліпими від народження людьми, було виявлено, що вони відчувають візуальні образи під час своїх сновидінь.

Ви можете контролювати власні сни

Усвідомлене сновидіння — це коли ви стаєте свідомим і усвідомлюєте, що перебуваєте уві сні. Вважається, що це поєднання свідомості та швидкого сну, і цей момент ви можете керувати снами.

Достеменно вчені не знають, чому або навіщо ми бачимо сни, хоча людство намагається це з’ясувати з самого початку часів. Ми знаємо більше про стан Землі мільйони років тому, ніж про свій власний розум.

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