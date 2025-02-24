Макрон заявил о готовности возобновить контакты с Путиным

По его словам, сейчас есть веская причина для возобновления переговоров с Путиным.

Находящийся в Вашингтоне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что видит веские причины для возобновления контактов с Владимиром Путиным.

Об этом он сказал во время пресс-конференции

"Я прекратил контакты с Путиным после событий в Буче и военных преступлений РФ. Однако сейчас в США новая администрация, а это означает новый контекст. Поэтому есть веская причина для возобновления переговоров с Путиным", – сказал французский лидер, комментируя последние заявления Трампа о возможных переговорах с Кремлем.

В то же время Макрон напомнил, что мировые лидеры уже имели опыт мирных переговоров с Россией в 2014 году. Тогда переговоры завершились Минскими соглашениями, но из-за отсутствия гарантий безопасности Путин их нарушил.

"Если после подписания мирного соглашения Россия снова его нарушит, она будет иметь дело со всеми странами, участвовавшими в переговорах", — подчеркнул он.

По словам Макрона, многие страны ЕС и за его пределами готовы направить войска в Украину в качестве гарантии после подписания соглашения.

Также президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что замороженные российские активы в Евросоюзе не могут быть конфискованы, поскольку это противоречит международному праву.