Замороженные активы РФ невозможно конфисковать – Макрон объяснил почему

Вопрос возможного использования этих активов должен стать частью мирных переговоров по завершению войны в Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что замороженные российские активы в Евросоюзе не могут быть конфискованы, поскольку это противоречит международному праву.

Об этом он сообщил во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

"Невозможно забрать замороженные российские активы, это противоречит международному праву и законам", – заявил Макрон в ответ на вопросы журналиста.

По его словам, вопрос возможного использования этих активов должен стать частью мирных переговоров по завершению войны в Украине.

Макрон также подчеркнул, что разделяет общее видение с Трампом о достижении долговременного мира.

"Мир должен быть устойчивым. У нас уже были соглашения, которые не соблюдались", – отметил он, имея в виду Минские договоренности.

Французский лидер подчеркнул, что Европа готова взять на себя ответственность за укрепление обороны и прилагать усилия для достижения стабильного мира.

Напомним, что Франция и Великобритания подготовили проект гарантий безопасности для Украины, который в частности, может содержать пункт о размещении миротворцев.