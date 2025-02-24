Трамп заявил, что Европа ссужает деньги Украине — Макрон ему ответил

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Европа одалживает деньги Украине, однако президент Франции Эммануэль Макрон мгновенно опроверг эти слова.

Об этом шла речь во время совместного брифинга президентов в США 24 февраля.

"Чтобы вы понимали, Европа одалживает деньги Украине. Они получают свои деньги обратно", — сказал Трамп.

Макрон ответил на это возражением.

"Нет, на самом деле, если быть откровенным, мы заплатили 60% от общего объема. Это правда. Как ссуды, так и гранты — мы предоставили реальные деньги, чтобы было понятно", — сказал президент Франции.

Он также объяснил ситуацию с 230 млрд. замороженных российских активов в Европе.

"Российские активы, но это не под залог кредита, поэтому это не наша собственность. Так что они заморожены. Если в конце во время переговоров, которые мы будем иметь с РФ, они готовы будут нам их дать — это супер. Россия заплатила бы за это", — сказал Макрон.

Напомним, также стало известно, что президент США Дональд Трамп, вероятно, посетит Москву, однако не 9 мая, как предполагали западные СМИ.

Трамп также заявил, что у него продолжаются "серьезные" переговоры с главой Кремля Путиным об окончании войны.

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