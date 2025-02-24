Президент США в очередной раз заявил, что Америка не допустит развертывания Третьей мировой войны.

Американский президент Дональд Трамп, вероятно, посетит Москву, когда ситуация с войной в Украине уладится, однако не 9 мая.

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон встретились в Белом доме 24 февраля и обсудили это.

Трамп отметил, что его визит в РФ в 2025 году состоится, однако 9 мая — это "слишком раньше времени".

Трамп также выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский приедет в Вашингтон "подписывать мир".

Интересно, что Трамп заявлял, что в России также есть интересующие его вещи, в частности относительно редкоземельных металлов.

Также президент США предположил, что война России против Украины может закончиться "в ближайшие недели".

Президент США выразил надежду, что государство вернет часть оккупированных земель.

Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал соглашение Трампа о редкоземельных металлах для Украины выразил поддержку обновленного соглашения между США и Украиной о доступе к редкоземельным металлам. По его словам, нынешний вариант документа выгоднее для Украины, чем первоначальный, и может стать важным шагом в сотрудничестве между странами.