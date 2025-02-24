Трамп відповів, коли відвідає Москву

Президент США вкотре заявив, що Америка не допустить розгортання Третьої світової війни.

Американський президент Дональд Трамп, ймовірно, відвідає Москву, коли ситуація з війною в Україні владнається, проте не 9 травня.

Дональд Трамп та Емманюель Макрон зустрілися в Білому домі 24 лютого і обговорили це.

Трамп зауважив, що його візит до РФ 2025 року відбудеться, проте 9 травня – це "занадто завчасно".

Трамп також висловив сподівання, що президент України Володимир Зеленський приїде до Вашингтона "підписувати мир".

Цікаво, що Трамп заявляв, що в Росії також є речі, які його цікавлять, зокрема щодо рідкісноземельних металів.

Також президент США припустив, що війна Росії проти України може закінчитися "протягом найближчих тижнів".

Президент США висловив сподівання, що держава поверне частину окупованих земель.

Нагадаємо, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підтримав угоду Трампа про рідкісноземельні метали для України та закликав Україну підписати оновлену угоду між нею та США щодо доступу до рідкісноземельних металів. За його словами, нинішній варіант документа є вигіднішим для України, ніж початковий, і може стати важливим кроком у співпраці між країнами.