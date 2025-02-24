Трампа запитали, чи вважає він Путіна диктатором: що відповів

Трамп раніше називав Зеленського "диктатором без виборів", але Путіна називати диктатором відмовився.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відмовився називати Володимира Путіна диктатором.
Про це голова Білого дому сказав на спільному брифінгу з президентом Франції Емманюелем Макроном.
Журналіст нагадав Трампу, що той раніше назвав Володимира Зеленського диктатором, і запитав, чи сказав би він те саме про Путіна.
"Я не розкидаюся такими словами", – цинічно заявив Трамп.
"Побачимо, як усе буде виходити. Я думаю, що у нас є шанс на справді хороше врегулювання між країнами. І, знаєте, ви говорите про Європу і про Україну як частину всієї цієї ситуації. Друга сторона також має багато підтримки. Багато життів втрачено, але я думаю, ми близькі до вирішення цієї ситуації", – продовжив він.
Нагадаємо, днями Дональд Трамп засудив Володимира Зеленського як "диктатора без виборів", звинувачуючи його в тому, що "він нічого не робив для закінчення війни".
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