Трампа запитали, чи вважає він Путіна диктатором: що відповів

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відмовився називати Володимира Путіна диктатором.

Про це голова Білого дому сказав на спільному брифінгу з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Журналіст нагадав Трампу, що той раніше назвав Володимира Зеленського диктатором, і запитав, чи сказав би він те саме про Путіна.

"Я не розкидаюся такими словами", – цинічно заявив Трамп.

"Побачимо, як усе буде виходити. Я думаю, що у нас є шанс на справді хороше врегулювання між країнами. І, знаєте, ви говорите про Європу і про Україну як частину всієї цієї ситуації. Друга сторона також має багато підтримки. Багато життів втрачено, але я думаю, ми близькі до вирішення цієї ситуації", – продовжив він.

Нагадаємо, днями Дональд Трамп засудив Володимира Зеленського як "диктатора без виборів", звинувачуючи його в тому, що "він нічого не робив для закінчення війни".

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