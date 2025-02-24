Борис Джонсон підтримав угоду Трампа про рідкісноземельні метали для України

За його словами, нинішній варіант документа вигідніший для України, ніж початковий, і може стати важливим кроком у співпраці між країнами.

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив підтримку оновленої угоди між США та Україною щодо доступу до рідкісноземельних металів. За його словами, нинішній варіант документа вигідніший для України, ніж початковий, і може стати важливим кроком у співпраці між країнами.

Про це пише Politico.

Угода передбачає преференційний доступ США до стратегічних корисних копалин України, вартість яких оцінюється в сотні мільярдів доларів. Американська сторона наполягає, що цей ресурс має компенсувати витрати США на допомогу Києву, однак не включає конкретних гарантій безпеки чи майбутньої військової підтримки.

Президент України Володимир Зеленський раніше критикував документ, оскільки він не відповідав стратегічним інтересам України. Проте Борис Джонсон, виступаючи на конференції "Ялтинська європейська стратегія", організованій Фондом Віктора Пінчука, заявив, що Україна має погодитися на угоду.

"Я переглянув документ і бачу в ньому позитивні моменти для України. Він містить елементи надії та можливості для розвитку", – зазначив Джонсон.

Він також порівняв цей договір із програмою лендлізу часів Другої світової війни, коли США постачали союзникам озброєння на умовах довгострокових кредитів.

"Так, це може здаватися грабіжництвом, але таким був і лендліз 1941 року, чи не так? Американці тоді добре на цьому заробили", – сказав Джонсон.

Він визнав, що українській стороні складно погодитися на умови угоди, проте наголосив, що це необхідний етап у відносинах із Вашингтоном.

"Ця угода дає Трампу можливість заявити своїм прихильникам, що він досяг результату. Але вона також відкриває перспективи для України", – підкреслив експрем’єр Великої Британії.

Водночас він підтвердив слова Зеленського про те, що початковий варіант документа, який передбачав компенсацію США в розмірі 500 мільярдів доларів, більше не фігурує в оновленому проєкті.

"Українці провели доволі жорсткі переговори", – зазначив Джонсон.

За даними віцепрем’єр-міністерки України Ольги Стефанішиної, українська та американська делегації перебувають на фінальному етапі узгодження угоди.

"Переговори були конструктивними, більшість ключових питань уже узгоджено. Ми прагнемо якнайшвидше завершити цей процес", – повідомила вона.

Повернувшись до Лондона, Джонсон зіткнувся з запитаннями про свою роль у переговорах, оскільки наразі не є чинним політиком. Уряд Великої Британії у відповідь заявив, що не володіє деталями його участі, але підтвердив свою підтримку України в будь-яких можливих форматах.

Нагадаємо, за інформацією Axios, США та Україна майже завершили переговори щодо угоди на сотні мільярдів доларів про видобуток критично важливих мінералів і рідкісноземельних елементів. Проте зазначається, що документ не містить пункти про гарантії безпеки для України.