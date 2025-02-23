Чи має сенс для України угода про корисні копалини: американський експерт Курт Волкер відповів

За словами експредставника США з питань України, угода про копалини не є цинічною спробою Трампа скористатися Україною.

Американо-українська угода про корисні копалини має сенс для України, тож її варто сприймати серйозно.

Таку думку висловив експредставник США з питань України Курт Волкер у своїй колонці на сайті Kyiv Post.

"Легко зобразити вимогу президента США Дональда Трампа щодо угоди про корисні копалини як цинічну спробу скористатися жертвою агресії, коли у неї немає іншого вибору. Реальність, однак, набагато складніша, і угода між США та Україною може принести значні переваги для України", — йдеться у джерелі.

Волкер вважає, що політичні, моральні та безпекові інтереси США вже збігаються з інтересами України, а підписання угоди про корисні копалини пов'яже держави економічними інтересами.

"Тепер, коли американські виборці повернули Трампа до Білого дому і забезпечили республіканцям більшість у Сенаті та в Палаті представників, для США стало політично нежиттєздатним продовжувати надавати величезні обсяги військової допомоги Україна коштом платників податків", — вважає колишній спецпредставник.

Проте, додає він, надання військової підтримки, яка б оплачувалася з майбутніх доходів України в мирний час, "було б політично стійким" і дозволило б Трампу повністю змінити внутрішній політичний наратив, стверджуючи, що Україна платить за себе, а не отримує пожертви від американців. Трамп вважає, що повернення вже наданої військової допомоги США є справедливим щодо його виборців.

"Тому використання майбутніх доходів для оплати військової допомоги буде розглядатися як ділова операція, вигідна обом сторонам", — каже експерт, наголошуючи, що Трамп є "діловою людиною".

Тож така угода закріпила би зацікавленість США у завершенні війни, що є вигідним для України.

"Політичні, моральні та безпекові інтереси Америки вже збігаються з інтересами України; це також узгодило б американські та українські економічні інтереси. Це не може бути формальною гарантією безпеки для України, але це дає США пряму зацікавленість в українській безпеці зараз і в майбутньому", — додав він.

За словами Волкера, угода про корисні копалини України із США дозволила би Трампу наполягати на тому, щоби президент РФ Володимир Путін припинив напад на українську інфраструктуру, оскільки Сполучені Штати зацікавлені в цьому, а Україна є їхнім стратегічним партнером.

Водночас він визнав, що перший проєкт такої американо-української угоди про рідкісноземельні метали, представлений міністром фінансів Скоттом Бессентом, мав серйозні недоліки. Тож тепер обговорюються нові проєкти.

Волкер, із посиланням на заяви Трампа, висловив думку, що американський президент усвідомлює слабку позицію РФ і що подальший економічний та військовий тиск може змусити Путіна припинити війну.

"Україні потрібно, щоб Сполучені Штати продовжили або навіть посилили цей тиск, а угода про постачання ресурсів є стимулом і політично стійким шляхом для досягнення цієї мети", — каже експерт.

Волкер також закликав відкинути емоції і подивитися на угоду прагматично, забувши образливі слова Трампа на адресу українського президента Володимира Зеленського, а також заяви про те, що, мовляв, "Україна розпочала війну".

"Угода насправді може принести значні та стійкі вигоди для України. На цьому етапі, можливо, найкраще укласти її якнайшвидше, відсвяткувати її під час візиту президента Зеленського до Вашингтона і взятися за справу припинення війни, узгодження інтересів США та України і побудови мирної, процвітаючої, європейської України", — висловився Волкер.

Нагадаємо, як заявив президент України Володимир Зеленський угода про корисні копалини із США має бути справедливою для обох сторін. У разі, якщо такий договір для якоїсь зі сторін, зокрема для України, не є прийнятним, то це не можна вважати партнерськими відносинами.

Раніше західні експерти зазначали, що США хочуть більше, ніж коштувала оборона України.

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