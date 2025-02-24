Трампа спросили, считает ли он Путина диктатором: что ответил

Трамп раньше называл Зеленского "диктатором без выборов", но Путина называть диктатором отказался.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался называть Владимира Путина диктатором.
Об этом глава Белого дома сказал на совместном брифинге с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Журналист напомнил Трампу, что тот ранее назвал Владимира Зеленского диктатором, и спросил, сказал бы он то же самое о Путине.
"Я не разбрасываюсь такими словами", – цинично заявил Трамп.
"Увидим, как все будет получаться. Я думаю, что у нас есть шанс на действительно хорошее урегулирование между странами. И, знаете, вы говорите о Европе и Украине как части всей этой ситуации. У второй стороны также много поддержки. Много жизней утрачено, но я думаю, мы близки к решению этой ситуации", – продолжил он.
Напомним, на днях Дональд Трамп осудил Владимира Зеленского как "диктатора без выборов", обвиняя его в том, что "он ничего не делал для окончания войны".
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