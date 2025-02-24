Трампа спросили, считает ли он Путина диктатором: что ответил

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался называть Владимира Путина диктатором.

Об этом глава Белого дома сказал на совместном брифинге с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Журналист напомнил Трампу, что тот ранее назвал Владимира Зеленского диктатором, и спросил, сказал бы он то же самое о Путине.

"Я не разбрасываюсь такими словами", – цинично заявил Трамп.

"Увидим, как все будет получаться. Я думаю, что у нас есть шанс на действительно хорошее урегулирование между странами. И, знаете, вы говорите о Европе и Украине как части всей этой ситуации. У второй стороны также много поддержки. Много жизней утрачено, но я думаю, мы близки к решению этой ситуации", – продолжил он.

Напомним, на днях Дональд Трамп осудил Владимира Зеленского как "диктатора без выборов", обвиняя его в том, что "он ничего не делал для окончания войны".

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