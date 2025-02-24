Трамп заявив, що Європа позичає гроші Україні — Макрон йому відповів

Французький лідер торкнувся теми заморожених російських активів.
Очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що Європа позичає гроші Україні, проте президент Франції Еммануель Макрон миттєво спростував ці слова.
Про це йшлося під час спільного брифінгу президентів у США 24 лютого.
"Щоб ви розуміли, Європа позичає гроші Україні. Вони отримують свої гроші назад", — сказав Трамп.
Макрон відповів на це запереченням.
"Ні, насправді, якщо бути відвертим, ми заплатили 60% від загального обсягу. Це правда. Як позики, так і гранти — ми надали реальні гроші, щоб було зрозуміло", — сказав президент Франції.
Він також пояснив ситуацію із 230 млрд заморожених російських активів в Європі.
"Російські активи, але це не під заставу кредиту, тому це не наша власність. Отже, вони заморожені. Якщо наприкінці під час переговорів, які ми матимемо з РФ, вони готові будуть нам їх дати — це супер. Росія заплатила б за це", — сказав Макрон.
Нагадаємо, також стало відомо, що президент США Дональд Трамп, ймовірно, відвідає Москву, проте не 9 травня, як припускали західні ЗМІ до ціого.
Трамп також заявив, що в нього тривають "серйозні" переговори з очльником Кремля Путіним про закінчення війни.
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