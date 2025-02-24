Путін погодиться на миротворців в Україні як частину угоди – Трамп

Трамп зазначив, що, на його думку, війна в Україні може завершитися "протягом кількох тижнів".

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін готовий дозволити розміщення європейських миротворців в Україні в рамках можливої мирної угоди.

Про це він повідомив під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Білому домі, пише Sky News.

Трамп зазначив, що, на його думку, війна в Україні може завершитися "протягом кількох тижнів". Він також підтвердив свою готовність зустрітися як із Володимиром Зеленським, так і з Путіним найближчим часом.

На запитання, чи передбачатиме мирна угода територіальні поступки з боку України, Трамп відповів ухильно: "Побачимо".

Макрон, зі свого боку, заявив, що відновлення активної ролі США у переговорах створює "невизначеність для Путіна", що, на його думку, може вплинути на динаміку конфлікту. Французький лідер також підтвердив готовність Парижа надати Україні гарантії безпеки.

Щодо перспективи залучення європейських військових як миротворців, Макрон уточнив, що ці сили "не перебуватимуть на передовій, але забезпечуватимуть стабільну присутність в Україні".