Тюльпаны будут цвести до семи недель: лайфхаки, которые помогают

Обычно тюльпаны цветут 7-14 дней, но существуют способы продлить этот прекрасный период до 5-7 недель. Читайте в материале ТСН.ua, как подкормить тюльпаны.

Комментарий автора Татьяны Мележик:

"У меня дома всегда были цветы, ведь мама любит их выращивать. Также она часто экспериментирует с разными удобрениями, чтобы улучшить внешний вид и продлить срок цветения любимых растений. Есть у нее свои лайфхаки по отношению к тюльпанам. В частности, она использует некоторые подкормки, чтобы эти весенние цветы цвели намного дольше."

Этапы выращивания тюльпанов стандартные: использование удобрения, подкормки, качество грунта, правильная поливка. Не новость и то, что все это влияет на рост, цветение и вегетацию. Цветение также зависит от сорта тюльпана и того, какие климатические особенности существуют в регионе, где выращиваются цветы. Поэтому лучше высаживать разные тюльпаны группами, так клумбы будут иметь бесперебойное цветение. Однако не стоит забывать и о удобрениях.

Чем подкормить тюльпаны для длинного и обильного цветения

Тюльпанам для цветения требуются калийные удобрения. Если их будет недостаток, забавка цветков может избавляться от своей яркости, а бутоны притормозят с цветением. А еще требуется азот, благодаря которому распускаются цветы и набирается зеленая масса.

Удобрение готовится очень просто. На 5 л воды берется 1/2 стакана пепла и 0,5 г борной кислоты. Этим раствором тюльпаны нужно подливать.

Также можно использовать комплексные удобрения, разводимые согласно инструкции на упаковке.

Если правильно ухаживать за тюльпанами и подкармливать их азотом и калием, они будут радовать цветами не одну неделю.

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