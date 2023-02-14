Тюльпани будуть квітнути до семи тижнів: лайфгаки, які допомагають

Зазвичай тюльпани квітнуть 7-14 днів, але існують способи подовжити цей прекрасний період до 5-7 тижнів. Читайте в матеріалі ТСН.ua, як підживити тюльпани.

Коментар авторки Тетяни Мележик:

"У мене вдома завжди були квіти, адже мама любить їх вирощувати. Також вона часто експериментує з різними добривами, щоб покращити зовнішній вигляд та подовжити термін квітіння улюблених рослин. Є у неї свої лайфгаки щодо тюльпанів. Зокрема, вона використовує деякі підживлення, щоб ці весняні квіти квітнули набагато довше."

Етапи вирощування тюльпанів стандартні: використання добрива, підживлення, якість ґрунту, правильне поливання. Не є новиною і те, що все це впливає на ріст, квітіння та вегетацію. Квітіння також залежить від сорту тюльпану і того, які кліматичні особливості існують в регіоні, де вирощуються квіти. Тому краще висаджувати різні тюльпани групами, так клумби будуть мати безперебійне квітіння. Однак не варто забувати і про добрива.

Чим підживити тюльпани для довгого та рясного квітіння

Тюльпанам для квітіння потрібні калійні добрива. Якщо їх буде нестача, забавлення квіток може позбаватися своєї яскравості, а бутони пригальмують з квітінням. А ще потрібен азот, завдяки якому розпускаються квіти і набирається зелена маса.

Добриво готується дуже просто. На 5 л води береться 1/2 склянки попелу та 0,5 г борної кислоти. Цим розчином тюльпани потрібно підливати.

Також можна використовувати комплексні добрива, які розводяться згідно з інструкцією на пакуванні.

Якщо правильно доглядати за тюльпанами і підживлювати їх азотом і калієм, вони будуть радувати квітами не один тиждень.

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