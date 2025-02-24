Макрон заявив про готовність відновити контакти з Путіним

За його словами, зараз є вагома причина для відновлення переговорів із Путіним.

Президент Франції Еммануель Макрон, який наразі перебуває у Вашингтоні, заявив, що бачить вагомі причини для відновлення контактів із Володимиром Путіним.

Про це він сказав під час пресконференції

"Я припинив контакти з Путіним після подій у Бучі та воєнних злочинів РФ. Проте зараз у США нова адміністрація, а це означає новий контекст. Тому є вагома причина для відновлення переговорів із Путіним", – сказав французький лідер, коментуючи останні заяви Трампа щодо можливих перемовин із Кремлем.

Водночас Макрон нагадав, що світові лідери вже мали досвід мирних переговорів із Росією у 2014 році. Тоді перемовини завершилися Мінськими угодами, але через відсутність гарантій безпеки Путін їх порушив.

"Якщо після підписання мирної угоди Росія знову її порушить, вона матиме справу з усіма країнами, які брали участь у перемовинах", – наголосив він.

За словами Макрона, багато країн ЄС та за його межами готові надіслати війська до України в якості гарантії після підписання угоди.

Також президент Франції Емманюель Макрон заявив, що заморожені російські активи в Євросоюзі не можуть бути конфісковані, оскільки це суперечить міжнародному праву.