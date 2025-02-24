Атака на Одесчину: повреждена припортовая инфраструктура

Обошлось без погибших и пострадавших.

Российские войска атаковали Одесский район беспилотниками в ночь на 24 февраля. Была повреждена припортовая инфраструктура и не только.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

В заявлении отмечается, что враг ночью атаковал гражданское население Одесского района ударными беспилотниками.

В пригороде Одессы обломки дрона повредили припортовую инфраструктуру, остекление и крышу частного дома, легковые автомобили.

Обошлось без погибших и пострадавших. Над ликвидацией последствий атаки работают все соответствующие службы.

Напомним, Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками в ночь на 24 февраля. Враг запустил 185 дронов разных типов, часть из них сбила ПВО.