Атака на Одещину: пошкоджено припортову інфраструктуру

Минулося без загиблих та постраждалих.

Російські війська атакували Одеський район безпілотниками у ніч проти 24 лютого. Було пошкоджено припортову інфраструктуру і не тільки.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

У заяві зазначається, що ворог вночі атакував цивільне населення Одеського району ударними безпілотниками.

У передмісті Одеси уламки дрона пошкодили припортову інфраструктуру, скління та дах приватного будинку, легкові авто.

Минулося без загиблих та постраждалих. Над ліквідацією наслідків атаки працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, Росія вкотре атакувала Україну безпілотниками у ніч проти 24 лютого. Ворог запустив 185 дронів різних типів, частину з них збила ППО.