Безпілотники втретє за рік вгатили по Рязанському НПЗ

Безпілотники, ймовірно, втретє від початку 2025 року атакували Рязанський нафтопереробний завод.

Російські Телеграм-канали публікують відеозаписи з пожежею, як стверджується, на території підприємства.

Офіційного підтвердження влучання по НПЗ наразі немає. Дані про постраждалих відсутні.

Міністерство оборони РФ згадало Рязанську область у звіті про відбиття атак БпЛА, заявивши, що два з них збиті над цим регіоном.

Очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко підтвердил атаку по НПЗ.

"Був атакований Рязанський НПЗ, один із найбільших у Росії. Потужність переробки заводу – 17,1 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із п'яти найбільших НПЗ РФ. Там виробляють бензин, дизельне паливо, авіаційний гас, мазут та нафтохімію. Особливу роль відіграє авіаційне паливо, яке критично важливе для фронтової авіації армії рф та стратегічної дальньої авіації, що завдає ударів по Україні", - зазначив він.

Нагадаємо, 28 січня стало відомо, що нафтопереробний завод у Рязані припинив свою роботу після атаки українських дронів.

26 січня росіяни також скаржилися на вибухи у Рязані.

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