Астрологиня назвала найгірших друзів зодіаку

Від друзів, без яких неможливо прожити навіть найбільш самостійним і впевненим у собі людям, ми чекаємо на розуміння, підтримку та вірність.

Ось тільки далеко не всі, хто нас оточує, мають ці якості – часто поряд перебувають і ті, хто невартий цього високого звання. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найгірших друзів зодіаку.

Терези

Терези, на жаль, не знають, що таке вірність і відданість: сьогодні вони, здавалося б, демонструють їх тим, кого називають своїми друзями, а вже завтра, зацікавившись іншим, легко зрадять їх. Водночас, оскільки вони щирі у своїх поривах, навряд чи зрозуміють закиди на свою адресу.

Близнята

Близнята, незважаючи на легковажність, в будь-яких – зокрема і дружніх – взаєминах насамперед керуються зиском. Так, якщо сьогодні вони дружать з однією людиною, отже бачать у цьому свій інтерес, але не виключено, що завтра вони виявлять його в іншому.

Діва

Діви – у разі потреби – нададуть своїм друзям необхідну їм допомогу, хоч і зроблять це, як кажуть, зціпивши зуби. Але потім вони винесуть весь мозок тим, кого облагодіювали, тому в результаті людина прокляне момент, коли звернулася до них за допомогою.

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