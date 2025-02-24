Три знаки, які сьогодні можуть почуватися зле

Один із найскладніших днів місячного циклу, коли негативна енергетика може вплинути на всі сфери нашого життя – професії, фінанси, творчість, стосунки між людьми. Випробування, які припасли для нас зірки в цей час, торкнуться і самопочуття – воно може погіршитися, але знаючи про це, можна – і треба – протистояти негативу.

Сьогодні, 24 лютого, нездужання можуть відчути всі знаки зодіаку, але трьом із них потрібно звернути особливу увагу на самопочуття.

Телець

Тельцям, особливо тим представникам знака, які страждають на хвороби нервової системи, необхідно бути насторожі. Темна енергетика дня негативно позначиться на психіці, що може призвести до істерик, нападів паніки та сльозливості як з приводу, так і без нього.

Рак

Ракам – особливо тим з них, які мають хронічні захворювання, – потрібно бути готовими до їхнього загострення. Лякатися цього не варто, а заходів вжити можна і потрібно: сісти на рекомендовану лікарем дієту, не забувати про приймання прописаних ліків і якомога більше відпочивати.

Терези

Терези можуть зіткнутися з новою недугою, про яку вони досі і поняття не мали. Якщо запобігти захворюванню не вийде, необхідно хоча б почати боротися з ним на ранніх стадіях – слід терміново звернутися до лікаря, який розпише схему лікування – потрібно її дотримуватись.

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