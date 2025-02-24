Три знака, которые сегодня могут плохо себя почувствовать

Один из самых сложных дней лунного месяца, когда негативная энергетика может повлиять на все сферы нашей жизни – профессии, финансах, творчестве, отношениях между людьми. Испытания, которые припасли для нас звезды в это время, коснутся и самочувствия – оно может ухудшиться, но зная об это, можно – нужно – противостоять негативу.

Сегодня, 24 февраля, недомогание могут почувствовать все знаки Зодиака, но трем из них нужно обратить особое внимание на самочувствие.

Телец

Тельцам, особенно тем представителям знака, которые страдают болезнями нервной системы, необходимо быть настороже. Темная энергетика дня негативно скажется на психике, что может привести к истерикам, приступам паники и слезливости – как по поводу, так и без него.

Рак

Ракам – особенно тем из них, у которых есть хронические заболевания – нужно быть готовым к их обострению. Пугаться этого не стоит, а меры принять можно и нужно: сесть на рекомендованную врачом диету, не забывать о приеме прописанных лекарств и как можно больше отдыхать.

Весы

Весы могут столкнуться с новым недугом, о котором они до сих пор и понятия не имели. Если предупредить заболевание не получится, необходимо хотя бы начать бороться с ним на ранних стадиях – нужно срочно обратиться к врачу, который распишет схему лечения – нужно ее придерживаться.

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