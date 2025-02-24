Советник Трампа назвал его "президентом мира"

Волц отметил, что в настоящее время администрация Трампа пытается приблизить к прекращению огня в Украине.

Советник президент Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Майк Волц заявил, что Трамп является "президентом мира", который пытается остановить несколько войн.

Об этом он заявил в эфире Fox News.

Он заявил, что изменения в политике предоставления помощи Украине для защиты от российских агрессоров являются одним из ключевых приоритетов политики Трампа. Волц уверен, что скоро граждане США "увидят отдачу от огромных инвестиций, которые они сделали", имея в виду соглашение о добыче ископаемых в Украине.

Также Волц отметил, что в настоящее время администрация Трампа пытается приблизить к прекращению огня.

"Мы переформулируем то, как Соединенные Штаты имеют дело с Россией. Мы видели первый шаг, когда президент Трамп разговаривал и с (лидером России – ред.) Путиным, и с (президентом Украины – ред.) Зеленским, а затем – дальнейшее взаимодействие в Эр-Рияде", – сказал чиновник США.

Также Волц подчеркнул важность взаимодействия со странами Европы и что в Вашингтоне ожидают визиты президента Франции и британского премьер-министра.

"Мы приветствуем их идеи относительно гарантий безопасности и европейского лидерства, чтобы позаботиться о безопасности Европы в дальнейшем", – сказал Волц.

Волц заявил, что Трамп является "главным составителем соглашений" и добавил: "Только благодаря его силе мы занимаем эту позицию. И слова самого президента Трампа были такими, что Россия вторглась к соседу при Буше, Обаме и Байдене, но не при его (каденции, – ред.)".

Ранее сообщалось, что министр обороны США Пит Гэгсет заявил, что Украине и России следует сконцентрироваться на достижении мирного соглашения, а не на выяснении виновных в войне.

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему должен встретиться с Трампом для его переговоров с Путиным.

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