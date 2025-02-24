Выборы в Германии: блок ХДС/ХСС официально одержал победу, пророссийская АдГ вторая

Блок Христианско-демократических и Христианско-социальных союзов (ХДС/ХСС) одержал победу на выборах в Бундестаг в Германии с результатом 28,5% голосов.

Об этом говорится в сообщении Федеральной избирательной комиссии.

В сообщении указывается, что второе место заняла пророссийская крайне правая партия "Альтернатива для Германии" (AfD), удвоившая свой результат по сравнению с предыдущими выборами и получившая 20,8% голосов избирателей.

Третье место с худшим для себя в истории результатом заняла Социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца, ее поддержали 16,4% избирателей.

Четвертое и пятое места заняли "Зеленые" и Левая перья, имеющие 11,6% и 8,8% избирателей соответственно.

"Союз Сары Вагенкнехт — За ум и справедливость" и Свободная демократическая партия экс-министра финансов Кристиана Линднера не попадают в Бундестаг, поскольку не одолели 5% барьер. Они получили 4,9% и 4,4% голоса соответственно.

Ранее сообщалось, что резидент Украины Зеленский поздравил Фридриха Мерца с победой партии "Христианско-демократический союз" на выборах в Бундестаг в Германии.

Мы ранее информировали, что победитель выборов в Германии Фридрих Мерц критикует США из-за отношения к Украине.

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