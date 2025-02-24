Разворот США в сторону России удивил Китай — китаевед

В Китае будут приветствовать мирные усилия США, но без резких шагов и заявлений.

Резкий разворот новой власти Соединенных Штатов в сторону России удивил не только европейские страны и Кремль, но и Китай.

Об этом в эфире Эспрессо рассказала председатель правления Украинской Ассоциации китаеведов Вита Голод.

"Для Китая это, как и для Украины, и, скажем честно, для России, это было очень неожиданно — столь резкий поворот Америки в сторону России. Но китайцы понимают, что это игра в долгую, и они понимают, что Америка и Россия не найдут желаемого альянса, потому что Россия и Китай принадлежат к антизападному лагерю", — сказала она.

Она отметила, что в Китае будут приветствовать усилия США, но без резких шагов и заявлений.

"То есть они будут приветствовать все дипломатические усилия администрации Трампа, но они не будут делать резких шагов, резких заявлений. Они будут продолжать делать дипломатические реверансы и предлагать свою медиацию. Сейчас она была отодвинута в сторону, как и позиция Европейского Союза. Но для Китая это время, они могут, они понимают."

Ранее сообщалось, что Россия использовала Китай, чтобы навязать свои нарративы Европе и США.

Мы ранее информировали, что Китай призывает США прекратить использование экономики как оружия.

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