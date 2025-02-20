Трамп ожидает визита лидера Китая: что известно

В то же время, Трамп не указал, когда именно Си может посетить США с визитом.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что ожидает визита главы КНР Си Цзиньпина в Соединенные Штаты.

Заявление американского президента приводит Reuters.

В то же время, Трамп не указал, когда именно Си может посетить США с визитом.

Во время общения с журналистами на борту президентского самолета он отметил, что "вполне возможно", что США и Китай заключат новое торговое соглашение.

Также читайте Китай поддержал усилия США и России по мирным переговорам: подробности

"В конце концов, у нас будет президент Си, у нас будут все, кто приедет (в США)", – сказал Трамп, говоря также о других лидерах, посещающих Соединенные Штаты.

В последний раз Си посещал США в ноябре 2023 года на саммит с тогдашним президентом США Джо Байденом, результатом которого стали договоренности о возобновлении военной связи и ограничении производства фентанила.

Напомним, администрация Трампа ввела 10-процентные тарифы на китайские товары через несколько дней после начала работы, после чего объявила об аналогичных шагах и по Мексике и Канаде.

В ответ на это Министерство торговли Китая объявило, что введет ответные тарифы против США на ряд товаров, возобновив торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира.

Читайте также: