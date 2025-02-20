Фрикадельки в томатном соусе: классический рецепт

Фрикадельки из мясного фарша и густая подлива подходят практически к любому гарниру: картофельному пюре, макаронам или рису.
Из готового фарша сформируйте фрикадельки, запеките в духовке, затем протушите в томатном соусе с овощами.
Ингредиенты:
- фарш куриный – 500 гр;
- лук репчатый – 1 шт;
- панировочные сухари – 3 ст л;
- перец черный молотый;
- соль;
- растительное масло.
Для томатного соуса:
- лук репчатый – 1 шт;
- морковь – 1 шт;
- чеснок – 2 зубчика;
- томатная паста – 2 ст л;
- вода – 200 мл;
- лавровый лист – 2 шт;
- перец черный молотый;
- соль;
- растительное масло – 2 ст л.
Приготовление:
- Лук очистите и мелко нарежьте.
- В фарш добавьте лук, панировочные сухари, перец черный молотый, соль и перемешайте.
- Сформируйте небольшие шарики, выложите в форму для запекания, смазанную растительным маслом.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 20-25 минут.
Для соуса:
Лук, чеснок и морковь очистите, затем лук, чеснок мелко нарежьте, а морковь натрите на крупную терку.
На сковороде с разогретым растительным маслом обжарьте лук и чеснок до мягкости, затем добавьте морковь и обжарьте еще пять минут. Влейте горячую воду, выложите томатную пасту, лавровый лист, черный молотый перец, соль, перемешайте и протушите две минуты. Фрикадельки выложите в сковороду с соусом, перемешайте и тушите на медленном огне под закрытой крышкой 3-5 минут.
Советы:
Фарш используйте любой.
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