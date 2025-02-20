Фрикадельки в томатном соусе: классический рецепт

Фрикадельки из мясного фарша и густая подлива подходят практически к любому гарниру: картофельному пюре, макаронам или рису.

Из готового фарша сформируйте фрикадельки, запеките в духовке, затем протушите в томатном соусе с овощами.

Ингредиенты:

фарш куриный – 500 гр;

лук репчатый – 1 шт;

панировочные сухари – 3 ст л;

перец черный молотый;

соль;

растительное масло.

Для томатного соуса:

лук репчатый – 1 шт;

морковь – 1 шт;

чеснок – 2 зубчика;

томатная паста – 2 ст л;

вода – 200 мл;

лавровый лист – 2 шт;

перец черный молотый;

соль;

растительное масло – 2 ст л.

Приготовление:

Лук очистите и мелко нарежьте. В фарш добавьте лук, панировочные сухари, перец черный молотый, соль и перемешайте. Сформируйте небольшие шарики, выложите в форму для запекания, смазанную растительным маслом. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 20-25 минут.

Для соуса:

Лук, чеснок и морковь очистите, затем лук, чеснок мелко нарежьте, а морковь натрите на крупную терку.

На сковороде с разогретым растительным маслом обжарьте лук и чеснок до мягкости, затем добавьте морковь и обжарьте еще пять минут. Влейте горячую воду, выложите томатную пасту, лавровый лист, черный молотый перец, соль, перемешайте и протушите две минуты. Фрикадельки выложите в сковороду с соусом, перемешайте и тушите на медленном огне под закрытой крышкой 3-5 минут.

Советы:

Фарш используйте любой.

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