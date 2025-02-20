Фрикадельки в томатному соусі: класичний рецепт

Фрикадельки з м'ясного фаршу та густа підлива підходять практично до будь-якого гарніру: картопляного пюре, макаронів чи рису.

З готового фаршу сформуйте фрикадельки, запечіть у духовці, потім протушкуйте в томатному соусі з овочами.

Інгредієнти:

фарш курячий – 500 г

цибуля ріпчаста – 1 шт.

сухарі панірувальні – 3 ст. л.

олія

перець чорний мелений

сіль

Для томатного соусу:

цибуля ріпчаста – 1 шт.

морква – 1 шт.

часник – 2 зубки

паста томатна – 2 ст. л.

вода – 200 мл

лист лавровий – 2 шт.

олія – 2 ст. л.

перець чорний мелений

сіль

Приготування:

Цибулю очистьте і дрібно поріжте. До фаршу додайте цибулю, панірувальні сухарі, чорний мелений перець, сіль і перемішайте. Сформуйте невеликі кульки, викладіть до змащеної олією форми для запікання. Випікайте в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці 20–25 хвилин.

Для соусу:

Цибулю, часник і моркву очистьте, потім цибулю і часник дрібно наріжте, а моркву натріть на велику тертку.

На сковороді з розігрітою олією обсмажте цибулю і часник до м'якості, потім додайте моркву та обсмажте ще п'ять хвилин. Влийте гарячу воду, викладіть томатну пасту, лавровий лист, чорний мелений перець, сіль, перемішайте та протушкуйте дві хвилини. Фрикадельки викладіть до сковороди з соусом, перемішайте і тушкуйте на повільному вогні під закритою кришкою 3–5 хвилин.

Поради:

Фарш використовуйте будь-який.

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