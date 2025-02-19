Якому знаку зодіаку пощастить 20 лютого

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 20 лютого?

Нинішній день розплющує нам очі як на події, що з нами відбуваються, так і на людей, які нас оточують, а що робити з цими виявленими відомостями – кожен вирішує сам. Вирішуючи важливі – як життєві, так і професійні – питання, потрібно керуватися не інтуїцією, яка сьогодні може обдурити, а розумом і логікою. Час також сприятливий для благодійності – не варто відмовляти в допомозі тим, хто про неї попросить.

Рак

Ракам необхідно звернути увагу на своє особисте життя – саме тут у них сьогодні відбудуться найважливіші та найприємніші події. Особливо це стосується тих представників знака, які давно не бачили близьу людину або тривалий час перебувають з нею у сварці. Нинішній день сприятливий як для зустрічі, так і для примирення – в будь-якому разі приємні емоції призведуть до порозуміння, і навпаки: чим більше точок дотику, тим легше та приємніше спілкуватися.

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