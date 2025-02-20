Морози лютують: коли прийде тепло до України

Мороз і потепління в Україні. Синоптики повідомили, де до кінця тижня триматиметься холодна погода та де температура підніметься до “плюсів”. Усі деталі – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

За прогнозом синоптиків, друга половина тижня в Україні буде по-справжньому зимовою, з міцним морозом і снігом, однак на вихідних у деяких регіонах денна температура повітря почне підвищуватися до незначних плюсових показників.

Як зазначають синоптики, така погода пов'язана з пануванням холодної повітряної маси арктичного походження та впливом області високого атмосферного тиску. Загалом опади очікуються незначними — часом спостерігатиметься випадання снігу.

Стовпчики термометрів подекуди опустяться до значних мінусів, у деяких регіонах очікується сніг. Морозно буде навіть навіть на південні країни.

Отже, у четвер, 20 лютого, невеликий сніг пройде у північних, центральних та південних регіонах, на решті території України без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с, у західних та північних областях північно-західний, 7–12 м/с. Нічна температура повітря -5 -10 градусів, у східній частині та у Карпатах -11 -16 градусів, денна -1 -6 градусів, у південних та західних областях -3+2 градуси.

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко в Україні у четвер також все ще холодно. Невеликий сніг ймовірний вночі та вранці на заході та півночі, а вдень – у центральних областях, на Сумщині, Харківщині, Луганщині, Одещині, Миколаївщині та Херсонщині. На решті території - без істотних опадів. А тепла слід чекати вже з наступного тижня.

“Протягом дня 20-го лютого в Україні -1-6 градусів. На дорогах ожеледиця. У Києві 20-го лютого вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Вночі -7-9 градусів, вдень -3-5 градусів. Поки що тепла прогностична перспектива - без змін, із 25-го лютого", – зазначила вона.

В Укргідрометцентрі попереджають про льодові явища і просять українців бути обережними.

“Внаслідок утримання антициклональної погоди з низькими температурами повітря, на річках та водосховищах країни спостерігаються активні процеси льодоутворення – до встановлення льодоставу. Льодовий покрив недостатньо міцний – виходити на лід та перебувати на ньому – небезпечно. 19-21 лютого, у зв'язку з подальшим посиленням льодових явищ, можливі різкі коливання рівнів води з добовою інтенсивністю, без загрози негативних наслідків: – на рiчках суббасейну Прип'ятi (Волинська, Рівненська, Житомирська обл.) на 0,1-0,5 м за добу; – на Верхньому Дніпрі та Десні (Чернігівська, Київська обл.) на 0,1-0,4 м за добу”, – йдеться у повідомленні.

Також для уникнення травматизму українців закликають дотримуватись порад під час ожеледиці та бути обережними, пересуваючись на вулиці.

Сніжна погода зберігатиметься у столиці упродовж декількох днів. Тож влада Києва просить також і водіїв бути відповідальними та не залишати свої автомобілі на узбіччях вулиць і доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Надалі, за прогнозами синоптиків, у п’ятницю, 21 лютого, істотні опади не передбачаються у більшості регіонів країни, невеликий сніг пройде лише вночі у Криму. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с, у Криму та Приазов'ї можливі пориви, 15-17 м/с. Нічна температура повітря -6 -11 градусів, у північних, східних областях та Карпатах -11 -16 градусів, денна -2 -7 градусів, у західній частині, а також на півдні країни -4+1 градус.

У суботу та неділю, 22-23 лютого, під впливом антициклону в країні утримається морозна та суха погода. У нічний час в центральних та західних областях можливий туман, паморозь. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Нічна температура повітря -7 -12 градусів, у північних та східних областях -12 -18 градусів, вночі 23 лютого місцями до -20 градусів, вдень -2 -8 градусів, у південних та західних регіонах -3+2 градуси.

Що вдягати аби не мерзнути?

Чи не найважливішим правилом для збереження тепла є правильно підібраний одяг. Важливо дотримуватися принципу багатошаровості, тобто одягати одразу кілька речей одну поверх одної. Вони можуть бути набагато тоншими за теплий светр, але прошарки повітря допоможуть зберегти температуру довше. Звичайно єдиного та універсального правила немає, однак є кілька дієвих порад, які точно допоможуть зігрітися, кажуть у Міністерстві охорони здоров’я України.

Нагадаємо, синоптики розповіли, яка погода очікується навесні, та зробили прогноз на кожен місяць.

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