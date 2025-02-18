Коли відступлять морози: синоптикиня зробила обнадійливий прогноз

Потепління в Києві, як і в більшості областей України, очікується від 25 лютого, прогнозує Наталка Діденко.

Справжня зимова погода в Україні триває, навкруги - красива погода, яку багато хто просив - сонце, мороз, сніг. Низька температура повітря не завжди фізично комфортна, а враховуючи щоденні обстріли та загрози енергетичним об'єктам – тим більше.

За попередніми прогнозами, які, як завжди потребуватимуть уточнення, потепління прийде в Україну з 25 лютого, повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

Морози відступлять, а денна температура повітря поступово підвищуватиметься і досягне на наступному тижні спочатку 1-5 градусів тепла, а потім +4+9, на заході та півдні навіть до +10 градусів.

19-го лютого в Україні втримається морозна погода.

Також читайте Україну накрив аномальний холод: де найнижча температура

Вночі очікується -9-13 градусів, у східній частині -12-19 градусів, у західних областях -4-10 градусів.

Впродовж дня в Україні передбачається -1-6 градусів.

Невеликий сніг ймовірний у середу, 19 лютого, на заході, півночі та подекуди в центральних областях. На півдні та сході – сухо.

Морозний сонячний день у Києві / Фото: Наталія Діденко / Facebook

У Києві найближчої ночі -10 градусів, завтра вдень -1-3 градуси. На дорогах слизько. Місцями можливий невеликий сніг.

"Потепління в Києві, як і в більшості областей України, очікується з 25-го лютого. Якраз за тиждень будемо спостерігати, як з дахів капає передвесняна водичка та звисають прозорі бурульки", – підсумувала Діденко.

Нагадаємо, синоптики розповіли, яка погода очікує українців навесні: прогноз на кожен місяць.

Читайте також: