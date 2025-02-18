Що Росія хоче від переговорів із США: умови, вимоги та поступки

Для адміністрації Дональда Трампа головною метою є припинення війни, але для Володимира Путіна ці перемовини відкривають можливість для висування нових умов.

Коли американські та російські делегації розпочнуть переговори щодо припинення війни в Україні, кожна сторона матиме власний список вимог.

Про це пише The Telegraph.

Вимоги Кремля щодо України

Москва наполягає на тому, що Україна має вивести війська з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також відмовитися від членства в НАТО.

Раніше Путін заявляв, що Київ має скоротити військовий потенціал, що може включати обмеження на ракети великої дальності, важке озброєння та підтримку Заходу. Також Росія може вимагати скорочення або навіть повного виведення військових сил НАТО з Польщі, Румунії та країн Балтії.

Окрім цього, Москва наполягає на скасуванні санкцій, які завдали серйозного удару по економіці РФ, а також на розморожуванні 300 мільярдів доларів активів російського Центробанку.

Додатково Кремль прагне досягти відновлення постачання російського газу до Європи через газопроводи "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

Обмін ув’язненими: що може вимагати Москва

Росія може наполягати на масштабних обмінах полоненими. Раніше Москва та Вашингтон вже проводили такі обміни, наприклад, звільнення американського вчителя Марка Фогеля в обмін на російського хакера Олександра Винника.

Дональд Трамп та Марк Фогель. / Фото: Білий дім

Москва, ймовірно, домагатиметься звільнення ще одного засудженого хакера Володимира Дунаєва, якого у США звинуватили в причетності до кібератак.

У відповідь США можуть вимагати звільнення Ксенії Хавани, яку в Росії звинувачують у державній зраді через пожертви благодійній організації, що допомагає Україні.

Також у списку можливих кандидатів на обмін може опинитися американський громадянин Стівен Хаббард, уродженець Мічигана, якого засудили у Росії до шести років і десяти місяців ув’язнення за участь у бойових діях на боці України. Кремль може використати його справу для тиску на США, вимагаючи його обміну на російських громадян, затриманих на Заході.

Крім того, Москва може наполягати на припиненні підтримки російських опозиціонерів та дисидентів, які знайшли прихисток у США та Європі. До таких вимог можуть увійти обмеження на політичну та фінансову підтримку прихильників Олексія Навального.

Близький схід

Розширення впливу Росії на Близькому Сході є важливим стратегічним завданням Кремля, і переговори з США можуть стати ключовим моментом для зміцнення позицій Москви у регіоні.

Після початку війни в Україні співпраця між Росією та Іраном значно посилилася. Тегеран став головним постачальником зброї для Кремля, включаючи балістичні ракети, безпілотники Shahed та інші боєприпаси. За даними українських військових, Росія випустила понад 8060 іранських дронів, що серйозно вплинуло на бойові дії.

З огляду на це Москва може вимагати скасування американських санкцій проти Ірану, що відкриє Тегерану шлях до розширення енергетичного експорту. Допуск більшої кількості іранської нафти на світовий ринок може стабілізувати ціни та створити фінансову вигоду для обох держав.

Крім того, Іран і Росія залишаються ключовими гравцями в конфліктах у Сирії та Іраку. Москва вже втратила значний вплив у регіоні після повалення сирійського диктатора Башара Асада, однак її військова присутність залишається.

Однією з можливих вимог Росії може стати виведення американських військ із Сирії, особливо зі східних районів, де США підтримують курдські сили. Згідно з даними NBC, адміністрація Трампа розглядає варіанти швидкого виведення військових протягом 30, 60 або 90 днів, що грає на руку Кремлю.

Ще одна можлива поступка – припинення блокування сирійського експорту нафти та потенційне визнання Асада легітимним лідером Сирії, що може зміцнити вплив Москви в регіоні.

Африка та Південна Америка: геополітична гра Кремля

Росія також активно розширює свою присутність в Африці, поступово витісняючи традиційних партнерів регіону, таких як США та Франція.

Москва використовує приватні військові компанії, зокрема колишню "Групу Вагнера", яка переформатувалася в "Африканський корпус". Російські найманці допомагають африканським режимам боротися з екстремістами, а натомість Кремль отримує доступ до природних ресурсів, зокрема золота, урану та рідкоземельних металів.

Москва може наполягати на припиненні санкцій проти російських компаній, що займаються видобутком корисних копалин в Африці. Водночас США можуть зіткнутися з тиском на скасування блокади російських інвестицій у енергетичну та нафтову галузі регіону, яка була запроваджена адміністрацією Байдена.

Перспективи зустрічі Трампа та Путіна

Очікується, що Трамп та Путін можуть зустрітися найближчим часом, що дозволить Кремлю вийти на глобальну арену та зміцнити свій міжнародний статус.

Якщо переговори дійсно відбудуться, Росія зможе обійти санкційний тиск Європи та виторгувати для себе вигідні умови мирної угоди.

Водночас Володимир Зеленський попередив, що Україна не визнає жодних угод між США та Росією, якщо її не залучать до переговорного процесу.

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"Ми не можемо визнавати жодних домовленостей без нашої участі. Ми ніколи не погодимося на угоду, укладену за нашими спинами", – заявив Зеленський.

Україна та її союзники в Європі наполягають на тому, що без надійних гарантій безпеки Росія може знову розпочати вторгнення, навіть якщо формальне врегулювання конфлікту буде досягнуто.

Переговори в Саудівській Аравії знаменують собою ще один важливий крок адміністрації Трампа щодо зміни політики США щодо ізоляції Росії та покликані прокласти шлях до зустрічі президента з Путіним.

Нагадаємо, що у Саудівській Аравії розпочалися переговори США та РФ. Представники держав обговорять низку питань щодо співпраці.