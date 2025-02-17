Саудівська Аравія виступить посередником на переговорах США та РФ - CNN

Королівство Саудівська Аравія планує відіграти більше роль на переговорах Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації щодо завершення війни в Україні.

Про це повідомляє агентство CNN.

Агентство запевняє, що отримало інформацію про деталі переговорів від неназваних джерел у королівстві. Співрозмовник журналістів пояснив, що королівство не буде країною, яка просто надає послуги "гостингу" для мирних переговорів. Натомість влада братиме активну участь контактах США та РФ. Команду саудитів-посередників очолить радник з національної безпеки.

Нагадаємо, прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков заявив, що для участі у переговорах зі США у столицю Саудівської Аравії місто Ер-Ріяд сьогодні вилітає російська делегація. Йдеться про міністра закордонних справ Сєргєя Лаврова та кремлівського радника з національної безпеки Юрія Юшакова.

Держсекретар США вже прибув до Саудівської Аравії на переговори із росіянами.

Читайте також: