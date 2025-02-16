Війна в Україні може закінчитися у три етапи: що прогнозує президент Фінляндії

Президент Фінляндії Александр Стуббпід час Мюнхенської конференції поділився своєю думкою щодо ймовірних етапів мирного процесу в Україні.

Стубб зазначив, що досягнення миру в Україні може відбуватися у три основні етапи.

Перший етап

Першим етапом можуть стати попередні переговори. Україна повинна отримати додаткове озброєння та максимально тиснути на Росію, застосовуючи санкції і використовуючи заморожені активи. Це дозволить Києву почати переговори з позиції сили.

Другий етап

Другий етап включає угоду про припинення вогню з боку Росії, яка має бути досягнута по лінії фронту. Після цього потрібен міжнародний моніторинг ситуації (не миротворці, а саме незалежні спостерігачі).

"Далі будуть обговорюватися питання мирного процесу: обмін полоненими, повернення викрадених дітей, питання санкцій тощо. Головним є забезпечення стабільного припинення вогню. Якщо Росія знову спробує агресію, Україна повинна автоматично отримати членство в НАТО", - сказав він.

Третій етап

Третій етап передбачає мирні переговори, які можуть тривати певний час. На цьому етапі розглядатимуться складніші питання, зокрема територіальні суперечки, гарантії безпеки та компенсації.

Раніше повідомлялося, що американські та російські офіційні особи зустрінуться в Саудівській Аравії найближчими днями. Зустріч відбудеться, щоб почати переговори, спрямовані на припинення війни Україні. Участь у переговорах від США візьмуть держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник Стів Віткофф та радник з питань національної безпеки Майк Волтц.

Володимир Зеленський, який у п’ятницю в Німеччині зустрівся з віцепрезидентом США Венсом, заявив, що Україну не запрошували на переговори в Саудівській Аравії. За словами Зеленського, Київ вступатиме в контакти з Росією до консультацій зі стратегічними партнерами.

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